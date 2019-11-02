إطلاق "صحة المرأة" من المركز الأفريقي بالإسكندرية خلال أيام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إنها بدأت خلال الموسم الدراسي الحالي للعام الثاني على التوالي حملات اكتشاف وعلاج الأنيميا والسمنة والتقزم في طلاب المرحلة الإبتدائية، والكشف عن فيروس سي في طلاب الإعدادية والثانوية والجامعات.



وأوضحت وزارة الصحة والسكان خلال مؤتمر "احساسك نعمة" مساء أمس، أن المركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة بالإسكندرية سيطلق حملة "صحة المرأة" بشكل رسمي خلال أيام، موضحة أن الحملة تستهدف فحص جميع السيدات من سن 18 عامًا، والمتابعة سنويًا لهم بمتوسط 28 مليون سيدة في العام، مؤكدة أنهم يؤمنون بأن الأم والسيدة هي أساس الأسرة، وأنهم سيوعون الأسرة بكل شئ.