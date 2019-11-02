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زاهى حواس: المتحف الكبير أكبر مشروع ثقافى فى القرن الـ21

السبت 02/نوفمبر/2019 - 12:35 م
جريدة الدستور
ياسمين عباس
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قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري، إنه عندما يكون هناك شخص مشهور وسافر إلى بلد وما زال يسافر إليه يعتبره الناس مشهورًا، مؤكدًا أنه ما زال اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون يعتبر أهم كشف حصري في العالم كله، فهي مقبرة كاملة لشاب حكم 10 سنوات.

وأضاف "حواس"، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه تم اكتشاف 5398 قطعة أثرية، وبالتالي ميزة هذا المعرض أنه يحتوى على 60 قطعة تسافر لأول مرة، والمعرض يحتوى على 150 قطعة أثرية فريدة، سوف تغزو قلوب مواطني لندن.

وأشار "حواس"، إلى أن المتحف الكبير سيعرض أكثر من 5 آلاف قطعة للملك توت عنخ آمون، لافتًا إلى أن المتحف هو أكبر مشروع ثقافي في القرن الـ21، لافتًا إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بافتتاح المتحف، وسيستمر افتتاحه على مدار 10 أيام، وسيتم إعلان يوم الافتتاح خلال العام المقبل.
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