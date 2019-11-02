"المركزي" يكشف تفاصيل نجاح المبادرات

كشف البنك المركزي في أحدث تقاريره عن نتائج نجاح الإصلاح الاقتصادي عن نجاح البنك المركزي في دعم الائتمان الخاص وقدرة القطاع المصرفي على منح المزيد من الائتمان دون التعرض لمخاطر نظامية.



وقد نجح البنك المركزي في دعم الوساطة المالية بعد إطلاقه العديد من المبادرات ليرتفع معدل نمو الائتمان الخاص خلال الفترة من يوليو 2018 إلى مارس 2019 بمعدل نمو 12.6% مقابل 7.8% خلال فترة المقارنة.



وجاء الارتفاع مدعوما بنجاح المبادرات التي أطلقها البنك المركزي، وأهمها مبادرة تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث بلغت الزيادة في القروض الممنوحة منذ انطلاق المبادرة في ديسمبر 2015 ما قيمته 144.2 مليار جنيه في يونيو 2019، وكذلك مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار عائد منخفضة، والتي تم استنفاذ قيمة المبلغ المخصص لها حيث بلغت التمويلات المقدمة 20.6 مليار جنيه لعدد 213 مستفيدا، وذلك حتى يونيو 2019.



وأوضح أنه تقرر استمرار التمويل العقاري لمحدودي الدخل فقط وذلك بالتنسيق بين كلا من صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري ووزارة المالية وهو ما يساهم في تعزيز الوساطة المالية.



وأوضح المركزي أن قطاع الأعمال الخاص يعد المحرك الرئيسي للنمو في الائتمان الخاص حيث ساهم قطاع الأعمال الخاص بنسبة 54.6% في النمو مقابل 33.2% خلال فترة المقارنة، كما ساهم القطاع الخاص بنسبة 70% من نمو الاستثمارات المنفذة مقابل 59% مدفوعا بقطاعات الكهرباء والأنشطة العقارية والاستخراجات وساهم بنسبة 64.4% من النمو في الناتج المحلي الحقيقي.



وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 50 عميلا مقترضا 291 مليار جنيه مصري في مارس 2019، موزعة بشكل جيد على أكثر من 15 قطاع صناعي وزراعي وخدمي مثل قطاعات البترول والتشييد والبناء والانشطة العقارية وصناعة الحديد والاتصالات.