مصر تتسلم شهادة خلوها من "فيروس سى" فى اجتماع "الصحة العالمية"

أشادت وزارة الصحة والسكان، بجهود الحملة القومية لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية "إحساسك نعمة"، بعد مرور عامًا على إطلاقها، موضحة أنها ستواصل دعم أنشطة "الحملة" بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها، والتي تتمثل في توعية مئات الآلاف من المرضى بالسكر حول المرض، وصرف 600 ألف عبوة أدوية للعلاج بشكل مجاني تمامًا، لنحو 350 ألف مريض بمختلف المحافظات.



وأعلنت، خلال فعاليات المؤتمر العلمي العالمي الموسع لحملة "إحساسك نعمة" مساء أمس، عن أن مصر ستتسلم شهادة من منظمة الصحة العالمية تفيد بخلو مصر من مرض فيروس سي، خلال فعاليات الجمعية العامة المقبلة للمنظمة، وذلك بعدما سلم المدير العام للمنظمة الرئيس عبدالفتاح السيسي تقريرًا عن متابعتهم للحملة، وصفها بأنها أكبر حملة في تاريخ البشرية من حيث العمل، والكفاءة، والسرعة، بعد رصد لفعاليتها استمر من 55 خبيرًا لمدة 7 أشهر كاملة.



وأوضحت أن "إحساسك نعمة"، تُعتبر جزءًا من أعمال حملة "100 مليون صحة" في شق اكتشاف وتوعية المواطنين عن الأمراض غير السارية، حيث إن السمنة والسكر من الأمراض التي تؤدي لالتهاب الأعصاب الطرفية، مشيرةً إلى أنها أصبحت تمتلك قاعدة بيانات صحية أساسية للمواطنين بعد أعمال "الحملة".



وأشارت إلى أن الحملة القومية لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية كانت الشق المسئول عن توعية مرضى السكر بمضاعفات المرض، وكيفية التعامل معه، كما أنها لعبت دورًا بارزًا في تدريب وتوعية الأطباء عن المرض، وإعداد دليل إرشادي علمي عنه.