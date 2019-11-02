مشجعو الرجبى يصلون ملعب يوكوهاما لمتابعة نهائى كأس العالم (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو من لقطات حية، يرصد توافد مشجعي رياضة الرجبي إلى ستاد يوكوهاما الدولي في اليابان لمتابعة المباراة النهائية في كأس العالم للرجبي 2019.



وتُقام المباراة النهائية بين منتخبى إنجلترا وجنوب إفريقيا، وذلك بحضور الأمير البريطانى هاري راعي اتحاد الرجبي لكرة القدم، الذى وصل إلى اليابان قبل يومين؛ من أجل متابعة نهائي كأس العالم بين منتخب بلاده إنجلترا ضد جنوب إفريقيا.