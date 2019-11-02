لأول مرة.. تعليم فن "الريبوسيه" بثقافة أسوان (فيديو)

قال جلال عبد الخالق مصمم مجوهرات ومتخصص في الحلي التراثية، والمسؤول عن ورشة "الطرق على النحاس" بالملتقى الثقافى الثانى لشباب الحدود المقام في قصر ثقافة أسوان، إن مهنة "الريبوسيه" أو المعروفة باسم الطرق على المعادن، توارثها عن أجداد أجداده، لافتا إلى أنها تتعرض للاندثار فى الوقت الحالى.



وأضاف عبد الخالق في حديثه لـ"الدستور" أنه يشارك فى الملتقى لتعليم شباب المحافظات الحدودية كيفية الطرق على المعادن، موضحًا أن المهنة تعتمد بشكل كبير على المهارة، ومن الممكن أن يستطيع الشباب توفير دخل شهرى ممتاز عندما يمارسها، قائلًا: "على سبيل المثال لو استخدمنا قطع لعمل لوحة كلفت 50 جنيها، لكنها تباع بأسعار تتراوح بين 300 و500 جنيه".



وأوضح عبد الخالق أن هدفه الأساسى من المشاركة فى الملتقى نقل الثقافات، وأنه يهتم بشكل خاص بالمحافظات الحدودية، مشيرًا إلى أنه متطوع وتجول فى العديد من المحافظات، والتى من أبرزها شمال سيناء، ومرسى مطروح، وغيرها.



وشارك فى ورشة "الطرق على النحاس" العديد من الشباب والفتيات من المحافظات الحدودية، والتى من أبرزها مرسى مطروح، وحلايب وشلاتين، للتعرف على كيفية عمل اللوحات والمشغولات المختلفة من المعدن.



تعد ورشة "الطرق على النحاس" من الورش التي يتم تنظيمها لأول مرة بقصر ثقافة أسوان، ضمن فعاليات الملتقى الثقافى الثانى لشباب الحدود الذي انطلقت أمس الجمعة، ويستمر حتى 8 نوفمبر الجارى.