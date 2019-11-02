انتظام الحركة الركابية والملاحية بمطار القاهرة

شهدت الحركة الركابية والملاحية بميناء بمطار القاهرة الدولى خلال الساعات الماضية، انتظاما كبيرا فى عمليات الإقلاع والهبوط لكل الرحلات الجوية والدولية والتجارية "بضائع"، حيث لم يتلق برج المراقبة أى إخطارات من جانب شركات الطيران العاملة به، يفيد بإلغاء أو تأجيل أى رحلات تابعة لهم.



ويشهد مطار القاهرة الدولى خلال الآونة الأخيرة انخفاضا نسبيا فى حركتى السفر والوصول بجميع الأبنية الثلاثة، نتيجة انتهاء الفصل الصيفى والإجازات المدرسية، وسفر العمالة المصرية الى الخارج.



كما يستعد المطار لقرب بداية الفصل الشتوى، والذى سيشهد كثافة ركابية وجوية هائلة، تزامنا مع الاحتفالات بأعياد الكريسماس وعيد الميلاد، وحرص آلاف الوفود السياحية والمصريون بالخارج على قضاء تلك المناسبات بالقاهرة، بالإضافة إلى قرب تشغيل رحلات العمرة إلى الأراضي الحجازية خلال الشهر المقبل.