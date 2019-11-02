"مبنى 1" بمطار القاهرة يستقبل 5 آلاف راكب اليوم

صرح مصدر مسئول بشركة ميناء القاهرة الجوى، بأن مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولى، سيشهد طوال اليوم السبت، اقلاع وهبوط 85 رحلة جوية دولية وداخلية، ينقل عبرهم أكثر من 5 آلاف راكبا من مختلف الجنسيات بمرحلتى السفر والوصول، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات والتسهيلات اللازمة للمسافرين.



وأضاف المصدر أن مبنى الركاب رقم 1 بالمطار القديم، سيشهد خلال الفترة القليلة المقبلة عمليات تطوير وصيانة كافة المنشآت والصالات والطرق المؤدية إليه، فى إطار حرص وزارة الطيران المدنى على الاهتمام بمطار القاهرة الدولى، باعتباره الواجهة المشرفة والبوابة الرئيسية لدخول البلاد، خاصة فى ظل تنامى وتزايد الحركة الركابية والجوية إلى القاهرة خلال الفترة الحالية.



وأشار إلى أن الرحلات الداخلية تشهد خلال الفترة الحالية انخفاضا نسبيا فى حركتى السفر والوصول، خاصة عقب انتهاء موسم الإجازات الصيفية والمدرسية، متوقعا الى زيادة تلك الحركة خلال الأسابيع المقبلة مع قرب الاحتفال بأعياد الكريسماس وعيد الميلاد لحرص آلاف السائحين والمصريين على زيادة المدن السياحية خلال تلك الفترة.