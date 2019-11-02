فى عيد ميلادها.. تعرف على التشابه بين الملكة صوفيا ومارى منيب









تحل اليوم ذكرى ميلاد الملكة صوفيا الـ81، ملكة إسبانيا، تتسم العائلات الملكية بالغموض والظهور علنا أمام الأفراد بترتيبات منسقة يتم التحضير لها، بطرق مختلفة لتناسب ظهورهم أمام الشعب، إلا أن العائلة المالكة بإسبانيا اختلفت عن غيرها بتصدر عناوين الصحف بالفضائح.لم تقتصر على الخلافات بين الأمهات وزوجات أبنائهن عن عامة الناس فقط، بينما سجلت الملكة صوفيا رقمًا قياسيًا في خلافاتها مع الملكة ليتيسيا زوجة ابنها، حينما ظهرت بعض اللقطات غير المعتادة، أبرزها لقاء بين الملكة صوفيا وزوجة ابنها الملكة ليتيسيا في فيديو أثار الجدل، بأحد الأعياد.على الرغم من أن الملكتين تحاولان ظهور العلاقة بأنها إيجابية، إلا أن تدهورها يظل ظاهرًا، على الرغم من الجهود التي يبذلها الملك فيليبي.في تكرار لنموذج الصراع الأزلي بين الحماة وزوجة الابن، ظهرت الخلافات في أبهى صورها بالعائلات الملكية والدول المتقدمة، فكان ذلك واضحًا من جانب الملكة صوفيا التي استدعت كنيتها ليتيسيا الظهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي في أحد مرات حضور العائلة لقداس عيد الفصح، محاولة إبعاد حماتها عن ابنتيها أثناء التقاط صورة فوتوغرافية، ووصفت الصحف الإسبانية المشهد "بغير المريح والمتوتر".