تسليم الأراضي لزراعة 2.5 مليون نخلة بالوادي الجديد

أكدت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، على تسليم كبار وصغار المستثمرين 60 ألف فدان من الأراضي الزراعية وذلك لزراعة أشجار النخيل بواقع 2.5 مليون نخلة حسب توصيات رئيس الجمهورية في اجتماعة الأخير في مع وفد وقيادات المحافظة.



وقال محمود سعيد، أحد كبار المستثمرين بالوادي الجديد، إنه تم إستلام 5 آلاف فدان بمركز بلاط لزراعة أشجار النخيل بجميع انواعها مثل البلح السيوي أو الصعيدي، والبلح المجدول، والبلح البرحي، والبلح السكري لتحويله من منتج البلح إلى سكر للوصول إلى الاكتفاء الذاتي وانتعاش الأسواق المحلية والعالمية.



وأكد سعيد أنه يتم تصنيع البلح بالمصانع الخاصة بالمحافظة ويتم تصديرها إلى الصين واليابان وأسبانيا وغيرها من الدول العربية والأجنبية لجودة المنتج الوحاتي عن غيره من المنتجات المنتشرة في السوق مثل البلح العراقي والسوري.



وأشار سعيد على بدء الزراعة في مشروع النخيل خلال الموسم الشتوي وهو موسم زراعة فسائل النخيل وخاصة شهر " طوبه" الأكثر زراعة بالوادي الجديد.



وتعتمد محافظة الوادي الجديد على زراعة النخيل وهو المحصول الإستراتيجي الأول بالمحافظة، حيث توجد أشجار النخيل بجميع مزارع القرى والمدن، وتمتلك المحافظة حوالي 3 مليون نخلة حتى عام 2018.





