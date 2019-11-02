طوارئ بمحطات الرى لمواجهة موسم الأمطار

أكد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء،المهندس محمد محمد عبدالعاطى، جاهزية جميع المحطات، خاصة محطات الصرف، والوصول بمناسيب التشغيل بمحطات الصرف للمناسيب التصميمية لأقل منسوب أمن تحسبًا لأى ظروف مع تشغيل محطات الرى بالتصريفات المطلوبة لتلبية الاحتياجات المائية، ومواجهة فترة الأمطار والسيول.



وتفقد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، اليوم السبت، عددا من محطات المياه ومنها محطة المكس، والطابيه الجديدة والقديمة، ومحطتى القلعة، للاطمئنان على الحالة الفنية للمحطات ومدى جاهزيتها، مؤكدا رفع درجة الطوارئ والاستعداد القصوى لمواجهة موسم الأمطار والسيول وإزالة أى معوقات والإبلاغ الفورى فى الحالات الحرجة والطوارئ.



وقال رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، إنه تم وضع خطة لتلبية الاحتياجات المائية للزراعات المختلفة في موسم الزراعات الشتوية، ومتابعة محطات الرفع، والتأكد من جاهزية كافة الوحدات بها ورفع كفاءتها.