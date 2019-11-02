"كنسل وأخواتها " مفردات الكترونيه فى الحارة المصرية

تأثرت الحارة المصرية بالنقلة الإلكترونية خلال العقدين الأخيرين بعد انتشار الانترنت والهاتف المحمول واللاب توب، عربت أو بالأدق مصرت بعض المفردات الاكترونية وجعلتها جزءا من المفردات اليومية وانتقلت من الحارة إلى كل عموم مصر، وفى السطور التالية نتناول بعض هذه المفردات بشئ من التفصيل،



Cancel

بعد ظهور المحمول فى مصر بدأ المصريون يعربون أو يمصرون كلمة Cancel

وهى كلمة انجليزية معناها الغاء أو حذف أو شطب. وكانت فى البداية تخص عدم الرد على شخص يتصل بك. ولكن سرعان ما تحولت إلى مفرده متنوعة تعنى رفض أى شئ، فيقول الشخص أنا كنسلت الموضوع ده. أو كنسلت خطوبتى، أو كنسل الاتفاق اللى كان بينا، فأصبحت هذه المفردة الأجنبية مفردة مصرية ينطق بها العوام. حتى البسطاء مثل بائعة الجرجير أو جامع القمامة غير أنهم يبدلون حروفها فيقولون كلسن بدلا من كنسل.



Delete

هى مفردة انجليزية ظهرت خلال العقدين الأخيرين أيضا، مع وجود الكمبيوتر فى كل البيوت المصرية، ومعناها احذف غير أن المصريين استخدموها فى لغتهم اليومية، ووضعوها فى جمل لا علاقة لها بعالم الكمبيوتر، فعلى سبيل المثال يقول القائل أنا دلّت فلان من حياتى، أو الواحد لازم كل فتره يدلت الحاجات اللى ملهاش لازمه فحياته.





Hang

يقول الشباب فى مصر حين يشعرون بالتعب أنا "هنجت" وهى مفردة مشتقه من Hang "

وتعنى التوقف المفاجئ، وهى جزء من لغة الحاسوب او الكمبيوتر. ولكنها أضحت مفردة معتادة ولدت فى الحارة ثم انتشرت فى ربوع مصر. فيقول الشخص مثلا. الواحد دماغة هنجت.



Refresh

هى كلمة أنجليزيه معناها تحديث. وهى أيضا من مفردات الحاسوب التى انتشرت فى مصر خلال العقدين الأخيرين وكان مستخدموا الكمبيوتر يقولون " لو الجهاز هنج أعمله ريفريش " ولكن مع مرور الأيام انتقلت هذه الكلمة إلى الشارع وصارت واحدة من مفرداته، ينطق بها الشباب بشكل يومى على سبيل المثال. الواحد عاوز يعمل ريفريش لدماغه. او انا نفسى ارفرش دماغى وانسى الدنيا.



restart

هى كلمه انجليزيه معناها اعادة تشغيل، وتستخدم هذه الكلمة فى موضعها الطبيعى حين يقف الحاسوب أو الهاتف نقول: رستره، وتقال أيضا فى الحياة اليومية بمعنى انسى الماضى، على سبيل المثال "ياعم رستر حياتك وفكك م القديم ".



Software

هى عبارة انجليزية مقصود منها الكترونيات ناعمة غير مرئية، ولكنها متحكمة فى تشغيل الجهاز. وتم تمصير هذه الكلمة فى الحارة المصرية خلال السنوات الأخيرة، على سبيل المثال عبارة "جبت سوفت" يقولها الشباب المصرى وقت الاحساس بالتعب والأرق، وكان رأسه ماعادت تقبل أصدار الأوامر أو تلقيها، وفى العبارة تشبيه للدماغ بالجهاز الذى يحتاج إلى ضبط مصنع ليعود إلى عمله من جديد.

