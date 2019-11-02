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أسرار جديدة.. الباز يفضح "أُجراء قطر" ضد مصر وجرائم الأتراك ضد الأرمن فى "90 دقيقة" الليلة

السبت 02/نوفمبر/2019 - 12:20 م
الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز
هدير شعراوي
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يكشف الإعلامي محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، في برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، أسرارًا جديدة عن الأُجراء الجدد الممولين من قطر لنشر الشائعات والأكاذيب ضد مصر في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم.

ويكشف "الباز"، عن سر الصحفي الرياضي في أحد المواقع القطرية الذى يعمل مع عدد آخر من الرياضيين والمعلقين لنشر الفوضى والفتنة بين قطبي الكرة المصرية عبر قنوات ومواقع ممولة من قطر، كما يعمل الأُجراء على التشكيك الدائم في كل ما يخص مصر والكرة، كما يكشف الدكتور الباز عن سر علاقتهم بمسئولين قطريين.

كما يكشف الإعلامي محمد الباز، عن تفاصيل ما يحدث فى لبنان والعراق وسوريا من مظاهرات وحروب، وعلاقة أردوغان بداعش وسر هجوم الرئيس السوري على أردوغان.

وفى حلقة خاصة عن اعتراف أمريكا بمذابح الأتراك للأرمن، يستضيف الباز الدكتور فيكن جيزماجيان، رئيس جمعية القاهرة الخيرية الأرمنية العامة، وأحد مسئولي الأرمن في مصر؛ للحديث عن جرائم تركيا ضد الأرمن، وهل سيلجأ الأرمن للمحاكم الدولية؟.
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