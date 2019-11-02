"ترميم التراث": المشروع سيعيد ترميم الأفلام التراثية (فيديو)

قال الدكتور عبدالناصر أبو بكر، المشرف على تنفيذ مشروع ترميم التراث المرئي، إن المشروع سيعيد ترميم الأفلام التراثية، ومنها عدد هائل من الأفلام التي تم تصويرها خلال فترة الاستنزاف، والتي تتناول تاريخ مصر في تلك الحقبة التاريخية الهامة.



وأضاف "أبو بكر"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع على فضائية "ten"، أن الهيئة العامة للاستعلامات كانت تضم قسم سينما لعمل الأفلام السينمائية، وهو يحتوي على حوالي 148 فيلمًا بالمخازن، ومشروع الترميم سيخرجها للجمهور.



وأكد "أبو بكر"، أنهم بدأوا العمل بالمشروع منذ 9 شهور، لترميم ما يقرب من 2700 عدد من جريدة مصر السينمائية بداية من عام 1952، موضحًا أن الترميم يتم بتحويل المادة المرئية من نيجاتيف لديجيتال، ووضعها كأرشيف إلكتروني.