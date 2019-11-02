انطلاق ألعاب ومسابقات الأولمبياد الخاص المصري بمطروح (فيديو)

انطلقت منذ قليل، فعاليات ألعاب ومسابقات الأولمبياد الخاص المصري بمحافظة مطروح، في رياضات "كرة القدم، وألعاب القوي، والبوتشي" بمركز شباب مطروح، تحت رعاية محافظ مطروح.



وأوضح الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص، أن ألعاب ومسابقات الأولمبياد الخاص المصري بمطروح هي المؤهلة إلى الألعاب الوطنية للأولمبياد الخاص بالقاهرة 2020، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء المسابقات اليوم، سيتم اختيار اللاعبين عبر القرعة للمشاركة في مسابقات القاهرة.