محلية البرلمان: مهلة للحكومة لإرسال بيان تفصيلي عن إيرادات المواقف

قال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة كانت قد قررت تشكيل لجنة فرعية لبحث ملف المواقف العشوائية والرئيسية بالمحافظات للحفاظ على أموال الدولة، مشيرًا إلى أن اللجنة تناقشت مع الحكومة في هذا الملف، وتم استدعاء بعض المحافظين ولكن لم تسفر تلك الاجتماعات على نتائج محسومة ومفيدة في هذا الملف، منوها أن المال العام أصبح مهدور في المواقف، فضلا عن وقوف العديد من البلطجية وأصحاب الإتاوات على المواقف مما يضيع حق الدولة.



وأوضح الحسيني، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن اللجنة أمهلت الحكومة 3 أشهر لإرسال بيان تفصيلي عن إيرادات المواقف وساحات السيارات، وإفادة اللجنة بكل ما يخص المواقف قبل إقرار قانون تنظيم ساحات السيارات.



ولفت أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون تنظيم ساحات السيارات والمواقف، ولكن القانون حتى الآن لم يضع خطة لاستثمار تلك الأموال التي أصبحت منهوبة، وأصبح هناك قطاع بالكامل غير معلومة الهوية أو الإيرادات الخاصة به.