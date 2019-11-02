انتظام صرف معاشات نوفمبر لليوم الثاني على التوالي

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، انتظام صرف معاشات شهر نوفمبر لليوم الثاني على التوالي، لما يزيد على 8.277 مليون قائم بالصرف.



ووجهت الوزارة، رؤساء صندوقي التأمينات والمعاشات، الى تذليل كافة العقبات أمام أصحاب المعاشات، لافتة أن الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية (A.T.M) بداية من أمس الجمعة الأول من نوفمبر، على أن يتم الصرف من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها بداية من غدا الأحد 3 نوفمبر، لما يزيد على 3.281 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 4.675 مليار جنيه.



وقال محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إنَّ عدد المؤمن عليهم يبلغ 17 مليون شخص أما مستحقي المعاش فيصل عددهم إلى حوالي 9 ملايين شخص، ووفقا لموازنة 2019 و2020 وبعد الزيادات سيصل حجم المنصرف 204 مليارات جنيه سنويًا.