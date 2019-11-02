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فن

المنشد الشاب مصطفى حمدى يستقبل المولد النبوى بأغنية "محمد المصطفى"

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:45 ص
جريدة الدستور
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بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، انتهى المنشد الشاب مصطفى حمدى من تسجيل أحدث أغنياته والتي تحمل اسم "محمد المصطفى"، من كلمات وألحان عبد المنعم طه توزيع حماده الحسينى.

يذكر أن المنشد مصطفى حمدى من الأصوات الشبابية الواعدة ويمتلك موهبة متميزة وقدرات صوتية عالية تؤهله لأن يصبح فى الصفوف الأولى فى مجال الإنشاد الدينى، وبدأ مشواره مع الإنشاد  الدينى منذ سن العاشرة بعد اكتشاف موهبته مبكرًا مما ساعده على المشاركة بشكل كبير ولافت للنظر فى العديد من الإحتفالات الخاصة بالمولد النبوى الشريف، وأيضًا فى احتفالات آل بيت رسول الله.

كما شارك من قبل فى برامج تليفزيونية منها "الطريق الى الجنة" و"فى رحاب الأزهر" وقدم العديد من فقرات الإنشاد فى المناسبات الدينية بالقنوات الفضائية.

وفى مجال الفيديو كليب له أيضا عدة كليبات منها "بعد ما كنت فى متاهه"، من كلمات حسن صلاح، وألحان سامح عبد الحميد، وتوزيع أحمد رشيد، وإخراج أحمد الشيخ، وكليب آخر يحمل اسم "لدار الخلد قد جئنا" وهو مأخوذ من  التراث الصوفى وقد وضع له اللحن، أما التوزيع فقد قام به محمد نجم وأخرجه هشام عبد الحميد.

كما سجل العديد من أغنيات الانشاد الدينى منها "الليله حلًوه" و"عزى انت عزى باسول الله" و"بإجمال النبى" و"الله الله مالنا رب سوا الله" "انا ليه حبيب من قلبى قريب"، وأيضًا العديد من الإنشاد المرتبط بآل الحبيب وبصفة خاصة إنشاد دينى حول سيدنا الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة رضى الله عنهم أجمعين.

وخارج مصر أحيا المنشد مصطفى حمدى عدة حفلات إنشاد دينى فى المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.
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