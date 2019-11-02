صلاح عبدالله:"صندوق الدنيا" سيكون مفاجأة للجمهور

أعرب الفنان صلاح عبدالله، عن سعادته بالمشاركه في فيلم "صندوق الدنيا" الذي يتم تصويره حاليًا، مشيرًا إلي أنه تجربة مميزة عن باقي الأعمال التي قدمها من قبل.



وأضاف في تصريحات صحفية: "وافقت على الفور بعد قراءة السيناريو، وثقتى في المخرج والمؤلف عماد البهات الذي يثق في اختياراته"، مؤكدًا أنه تحمس أكثر للفكرة والعمل بعد علمه بأن الشركة المنتجة هى "KEMET Film Production"، وأن فيلم "صندوق الدنيا" هو التجربة الإنتاجية الأولي اللفنان عمرو القاضي الذي حرص على إخفاء الأمر في البداية لكى يضمن إيمان الفنانين بالعمل وأهميته.



ورفض صلاح عبدالله الإفصاح عن تفاصيل دوره الذي يتوقع نجاحه لأنه اجتماعي ويواكب فئات المجتمع، بالإضافة للاختيار المميز لفريق العمل، وأشاد بالفنانة رانيا يوسف وأكد أنها فنانة فوق الوصف ومتميزة في عملها.



فيلم "صندوق الدنيا" من بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، باسم سمرة، صلاح عبدالله، عمرو القاضي، أحمد كمال ويضم عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف، منهم عارفة عبد الرسول، وسامي مغاوري، والفيلم من تأليف وإخراج عماد البهات، وإنتاج شركة "KEMET Film Production".

