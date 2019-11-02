برلمانية: هناك محاولات خبيثة لاستهداف هويتنا

قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن هناك محاولات خبيثة تهدد بشكل مباشر الهوية المصرية، والتي تعد من أهم القضايا التي يجب الاهتمام بها، بعد تلك الأحداث التى أصبحنا نسمع عنها يوميًا فى وسائل التواصل لا بد من دراستها جيدًا من أجل مجتمع أكثر ترابطًا وأقل عنفًا.



وأضافت فهيم، في بيان صحفي، ما نراه يوميًا من عنف متزايد بين الصغار وحوادث قتل وبلطجة وتهديد للمواطنين فى الطرقات وسلوكيات لم نكن نسمع عنها منذ سنوات قليلة أصبحت طاغية على مجتمعنا وبين شبابنا، فهل هو التقليد الأعمى لما يشاهدونه فى بعض الأعمال الدرامية التى زادت فيها نسبة العنف واستخدام السلاح مؤخرًا بشكل مبالغ فيه.



وأرجعت عضو مجلس النواب، كل ذلك إلى فكر ممنهج يتم دسه فى عقول الصبيان عن طريق بعض مواقع التواصل وألعاب الإنترنت القادمة من الغرب، خاصة تلك المعتمدة على اقتناء الأسلحة وقتل المنافسين، لتتحول اللعبة مع الوقت وبعد إدمانها لساعات طويلة يوميًا إلى نموذج حياة يحاول هؤلاء الصغار فاقدو الوعي أن يطبقوه على أرض الواقع.