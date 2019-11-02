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تقارير ومتابعات

تفقده وفد مصري.. تفاصيل سد "روفيجي" في تنزانيا

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:35 ص
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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أجرى وفد مصرى رفيع المستوى، برئاسة اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، اللواء عبدالفتاح الخرسة، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات والإيواء، زيارة لتنزانيا، لتفقد مشروع إنشاء سد ومحطة يوليوس نيريرى لتوليد الطاقة الكهرومائية، بقدرة 2115 ميجاوات على نهر روفيجي بمنخفض ستيجلرز جورج، الذي يُنفذه شركتى المقاولون العرب والسويدى إلكتريك، بتكلفة 2.9 مليار دولار.

وترصد "الدستور" تفاصيل سد روفيجي، بعد تفقد الوفد المصري له.

- تشيده شركة المقاولون العرب، بعد فوزها بالمناقصة الخاصة ببنائه بعد منافسة عدة شركات عالمية.

- يقام على ضفاف نهر الروفيجي، في مضيق شتيجلر، بمحمية سيلوس، الواقعة في منطقة موروجورو، على بعد 220 كم، جنوب غرب دار السلام، العاصمة التجارية وأكبر مدينة في تنزانيا، حسب موقع gloobefeed العالمي.

- مشروع قومي، غرضه الرئيسي توليد الطاقة الكهربائية التي تحتاجها تنزانيا.

- من المنتظر أن يبلغ حجم إنتاجه للطاقة الكهربائية 2.100 ميجاوات، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

- يبلغ طول السد 1 كيلو متر وارتفاعه 130 متر، وفقًا لتصريحات تليفزيونية أدلى بها المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب.

- تتبع السد 4 سدود مكملة لزيادة السعة التخزينية لتصل إلى 33 مليار متر مكعب، حسب موقع engeneering news record، المهتم بالمشروعات الهندسية.

- وفقًا لما أعلنته الحكومة التنزانية، سينتهي العمل في بناء السد خلال مدة لا تزيد عن 36 شهرا، بحيث يصبح جاهزًا في نهاية عام 2021، حسب "رويترز".

- سيتم إخلاء الطاقة المولدة من السد عبر خط كهربائي عالي بجهد 400 كيلوفولت، حيث سيتم دمج الطاقة في شبكة الكهرباء الوطنية.

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