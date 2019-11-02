طرح البوستر الرسمى لفيلم "ريما"

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "ريما " البوستر الرسمى له، وتميز بحالة من التشويق والغموض، وبدأت الشركة فى الترويج للعمل عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى، استعدادًا لطرحه بدور العرض السينمائية فى ديسمبر المقبل.





وكانت الصفحة الرسمية للفيلم قد طرحت أول ملصق مصمم بتقنية "3D" للفنانة هالة فاخر المشاركة في العمل، التى تظهر فيه بشكل امرأة عجوز بشعر أبيض ووجه شاحب.





تدور أحداث الفيلم حول فتاة صغيرة ترى الغيب، وتتطور الأحداث لنرى هل هذه الحاسة هبة أم لعنة على أقرب الناس إليها، فيلم "ريما" من بطولة مايا نصري، فراس سعيد، ومحمد ثروت، والطفلة ريم عبدالقادر، وهالة فاخر، وإيهاب فهمي، ومها نصار، كما يضم عددًا من ضيوف الشرف مثل: علاء مرسي وأحمد فتحي ومحمد جمعة، وهو من تأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام، وإنتاج شركة ميكرز للإنتاج الفنى للمنتج عمرو طنطاوي.



