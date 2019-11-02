ديكور غرفة نوم يحارب الأرق

يعانى كثيرون من مشاكل النوم، ويعد انخفاض درجات الحرارة وبرودة الجو من عوامل مشاكل النوم أو الأرق، وإليك بعض النصائح التى يمكنها مساعدتك فى النوم خلال فصل الشتاء، وفقًا لموقع "buzzfeed".



- امتلاك بيجامة صوف بجيوب يوفر لك الراحة فى الشتاء، خاصة إذا كانت مصنوعة من البوليستر بدرجة كبيرة، فهى تمد جسمك بالدفء، ويمكن وضع يديك فى الجيب.



- ستارة من الأضواء الوامضة ستجعلك تشعر كأنك داخل أرض ساحرة، وهى وسيلة تجعلك تشعر بالاسترخاء.



- غطاء أو "بطانية" تمد جسمك بالدفء لتحقيق نوم هادئ فى الشتاء.



- اقتنى مرتبة إسفنجية مملوءة بزيت اللافندر، من شأنها أن تجعلك تشعر بالراحة، وبالتالى ستسهل من عملية النوم.