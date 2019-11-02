النويشي: 18.6 فدان لتوسعات محطة معالجة أبوصير الملق بالواسطى

أعلن النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أنه صدر قرار جمهوري رقم 552 لسنة 2019 بتخصيص مساحة 18،60 فدان تقريبا لصالح استخدامها في استكمال مراحل مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي أبوصير الملق مركز الواسطى، الذي يجري تنفيذه بطاقة 12 ألف م 3 يوم للمرحلة الأولى بتكلفة تصل إلى 120 مليون جنيه، وسوف تصل إلى 36 ألف م3 يوم عند نهو المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع، وتخدم المرحلة الأولى أكثر من 50 ألف نسمة بقرى: الميمون شرق ونزلة الجنيدى ومعصرة أبوصير.



وتابع النويشى، أن قدرة المحطة القائمة لاتتعدى طاقتها 3600م3يوم، مما يصعب معها استقبال مزيد من صرف القرى التي سيخدمها مشروع الصرف الصحي بقرية الميمون، الذي تم نهوه، إلا بعد إجراء توسعات للمحطة، وقد تم البدء بالفعل في تنفيذ المشروع في ديسمبر 2017 وذلك بالتوازي مع السير في إجراءات تخصيص الأرض اللازمة لمراحل المشروع بالكامل، وبلغت نسبة التنفيذ ما يقرب من 85% من المشروع والتي شملت الأعمال الإنشائية من المباني والسور والمرشحات والفلاتر وخط السيب والمصافي ومحطة رفع مياه منقاة، وغيرها من الأعمال، حيث سيتم ربط 11 قرية على المشروع منها قرى بنى سليمان وبنى نصير وبنى حدير ومنشأة أبوصير والنواميس وكوم ادريجة.



وأشار وكيل محلية النواب، إلى أهمية قرار التخصيص الذي كان يعتبر أمرًا ملحًا للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وأن ذلك سيدفع بمعدلات تنفيذ المشروع، منوهًا عن الجهود التنسيقية والإجرائية الذي قام بها المستشار هانى عبد الجابر، محافظ بنى سويف وأشرف عليها بنفسه للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات الصلة، مثل التنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، والترتيبات اللازمة مع وزارة التنمية المحلية، وموافقة وزارة الزراعة، ورفع ذلك لرئاسة مجلس الوزراء للحصول على قرار التخصيص من رئيس الجمهورية.