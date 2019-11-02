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حوادث

ضبط 3 عناصر إجرامية هاربين من السجون

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:18 ص
جريدة الدستور
عمرو المزيدي
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تمكنت أجهزة البحث الجنائي بالقاهرة، من ضبط 3 من العناصر الإجرامية الخطرة الهاربين من السجون، وآخر مطلوب التنفيذ عليه في حكم صادر ضده بالإعدام.

أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، تردد أحد العناصر الإجرامية، سبق اتهامه في قضايا آخرها قضية هروب من الحراسة، على محل إقامة آخر بمنطقة الهرم بالجيزة.

وتبين أن المتهم مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 3 أحكام قضائية صادرة ضده في قضايا مخدرات، سلاح ناري، وحريق عمد، حيث بلغ إجمالي مدة العقوبة فيها 16 سنة سجن، وهارب من سجن الفيوم العمومي إبان أحداث يناير 2011 على ذمة قضية مخدرات والمحكوم عليه فيها بالسجن 7 سنوات.

وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة تم إعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، حيث أسفرت الجهود عن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

وأسفرت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة الشرابية، عن تحديد مكان اختباء أحد العناصر الإجرامية الذي يعمل خفير بمخزن كيماويات بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة.

وتبين أن المتهم مسجل شقى خطر سرقة بالإكراه، سبق اتهامه في 16 قضية آخرها قضية "مخدرات"، وهارب من سجن أبو زعبل إبان أحداث يناير 2011م على ذمة قضية مخدرات والمحكوم عليه فيها بالسجن 6 سنوات.

عقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، تم إعداد الأكمنة اللازمة في أماكن تردده، وتم القبض عليه.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوي والمعينة بمحور جوزيف تيتو بدائرة قسم شرطة النزهة، من ضبط متهم مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام وله محل إقامة آخر بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، سبق اتهامه في 6 قضايا آخرها قضية سرقة، وهارب من سجن وادي النطرون "ليمان 440" إبان أحداث يناير 2011م على ذمة قضية مخدرات والمقضي عليه فيها بالسجن 3 سنوات.

وأكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة دار السلام، استئجار أحد الأشخاص المطلوب التنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالإعدام في قضية قتل عمد، شقة بدائرة قسم السلام.

وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة تم إعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، حيث أسفرت الجهود عن ضبطه، وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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