تجديد حبس عصابة للسرقة بتخدير الضحايا في الإسكندرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المنتزه ثان بالإسكندرية، اليوم الإسكندرية، تجديد حبس تشكيل عصابي يتزعمه سيدتان 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة بعض المواطنين بعد تخديرهم.



تلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه، يفيد بورود بلاغ من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، بأنها حال تواجدها خارج المنزل، واتصالها بزوجها تجاوب معها مجهول وأبلغها بسرقة هاتف زوجها وحقيبة بها بعض الأوراق والمتعلقات الشخصية لوجود خلافات بينهما، وعقب عودتها لمسكنها فوجئت بزوجها مقيد اليدين وبه إصابة بالأنف ويهذي بكلمات غير مفهومة ووجود بعثرة بمحتويات الشقة ونقله للمستشفى لإسعافه.



تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي، أسفرت جهوده أن مرتكبي الواقعة سيدتان.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما جهاز DVD وجهاز لوحى "تابلت" و5 هواتف محمولة، أقراص لعقار طبى و"سرنجة" فارغة ومبلغ مالي.



وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة باستخدام الأقراص المضبوطة، وأنهما شكلا تشكيل عصابي تخصص في السرقة بأسلوب التخدير والاستيلاء عقب ذلك على متعلقات المجني عليهم والتصرف فيها بالبيع لدى عملائهم.



واعترفتا بأنهما ارتكبتا 4 حوادث أخرى بدائرة القسم، بالاستعانة بعاطلين - لأحدهما معلومات جنائية - في ارتكاب إحدى الوقائع، تم ضبطهما وبمواجهتهما أيدا ذلك، وأرشدوا عن المسروقات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.