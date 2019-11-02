تجديد حبس مسجل حرق منزلي أشقائه في الجيزة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم السبت، حبس مسجل خطر 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإشعال النار في منزلين ملك أشقائه، ثم أصاب نفسه بسكين ووجه لأشقائه اتهامًا بالشروع في قتله، بسبب خلافات الميراث.



وكان مركز شرطة أبو النمرس، قد تلقى بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة وحريق في قرية تابعة لدائرة المركز.



انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم القبض على المتهم المتسبب في الواقعة وسلاح جريمته، وسيطر رجال الحماية المدنية على الحريق، دون إصابات.



تحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على أسطوانات الغاز، وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.