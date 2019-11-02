طلب إحاطة لوزير الكهرباء بسبب أخطاء العدادات الذكية

توجهت المهندسة إيمان خضر، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان، بسبب شكاوى المواطنين خلال الفترة الأخيرة من العداد الذكي.



وقالت "خضر"- في طلبها الموجه إلى وزير الكهرباء- إن العداد الذكي بعد تطبيقه ظهرت به أخطاء جسيمة تكلف الشخص أموالًا طائلة بعد قرار رفع الدعم الجزئي على الكهرباء، لافتة إلى أن الشكاوى من المستخدمين التي تم حصرها في ثلاث مشكلات وهى: "الاستمرار في العد حتى مع انقطاع التيار الكهربائي، العداد لا يعد نهائيًا مع عمل جميع الأجهزة الكهربائية، والعداد يسير ببطء رهيب".



ولفتت "نائبة البرلمان" إلى أن هناك شكاوى جماعية من المواطنين بعد قيامهم بتغيير العداد الإلكتروني إلى عداد ذكي بسبب المشاكل من عدم ذهاب المحصل لقراءة العداد بشهور متتالية، وبذلك يتم رفع الفاتورة وعند تغيير العداد اكتشفوا أنه أسوأ، نظرا إلى زيادة تكلفة الشحن الخاصة به والتي تصل إلى 50 جنيهًا يوميًا.



وأكدت على ضرورة قيام وزارة الكهرباء والطاقة بضرورة معالجة الأخطاء قبل تعميم التجربة على مستوى جميع المحافظات من أجل ضمان نجاح التجربة.