"الداخلية" تستخرج 1232 بطاقة رقم قومي لأهالي الأسمرات

انتهت وزارة الداخلية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، من استخراج وتجديد 1232 بطاقة رقم قومي لقاطني حي الأسمرات في المقطم.



وكانت الداخلية قد أوفدت مأمورية من قطاع الأحوال المدنية لاستخراج وتجديد البطاقات خلال الفترة من 26 حتى 28 أكتوبر، مما لاقى إشادة وترحيبا كبيرا من قاطني الحي.



يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني، واتخاذ كافة الإجراءات للتيسير على المواطنين ومساعدتهم في استخراج أوراقهم الثبوتية.