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محافظات

إزالة 20 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:10 ص
جريدة الدستور
مصطفى عنز
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أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، بإشراف الدكتور حمدي السيد أحمد جامع، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أنشطة المديرية خلال الأسبوع الماضي.

وذكر بيان صادر عن مديرية الزراعة بكفر الشيخ، أنه تم تنظيم ندوة إرشادية عن زراعة القمح بمركز بيلا يوم 29 أكتوبر، وتم تنظيم ندوة إرشادية عن زراعة القمح بمركز الرياض يوم 31 أكتوبر، وتنظيم دورة تدريبية عن بنجر السكر فى مركز الحامول يوم 30 أكتوبر، كما تم توزيع أسمدة في جميع قطاعات الزراعة بالمحافظة "يوريا 718 طنا، ونترات 867 طنا" حتى يوم 14 أكتوبر، بالإضافة إلى إزالة التعدي على الأرض الزراعية في جميع قطاعات المحافظة الزراعية لعدد 20 حالة لمساحة أكثر من فدان في المدة من 20 أكتوبر حتى 26 أكتوبر.

وأضاف البيان، أنه تم تسويق القطن "جيزة 94" موسم 2019م في جميع قطاعات المحافظة الزراعية 24436 قنطارا حتى 29 أكتوبر، وتم زراعة بنجر على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة 98368 فدان حتى يوم 28 أكتوبر، وزراعة شتوى على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة "قمح 797 فدانا، وبرسيم 62301 فدان، وفول 1461 فدانا، وكتان 70 فدانا، وبصل 45 فدانا" حتى يوم 30 أكتوبر، كما تم توزيع تقاوي "قمح 318.500 طن، وفول 38.045 طن" في جميع قطاعات المحافظة الزراعية حتى 28 أكتوبر.

وأوضح بيان مديرية الزراعة بكفر الشيخ، أنه تم تدوير قش الأرز على مستوى قطاعات المحافظة الزراعية على النحو التالي: "كبس 211108 أطنان، وفرم 94511 طنا، وتشوين 187508 أطنان، وعمل أعلاف تقليدية 55 بـ55 طنا، ومواقع تجميع قش أرز عدد 70 موقعا بـ37979 طنا، وعمل كومات سماد عضوى لعدد 216 كومة بـ612 طنا، تحرير عدد 43 محضر حرق لمساحة 16.19 فدان حتى يوم 30 أكتوبر، وتم جنى 63366 فدانا على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة وكانت نسبة التفتيح 95% حتى يوم 30 أكتوبر.

وتابع البيان، أنه تم أيضًا، مكافحة 382259 فدان آفات القطن "التربس، والمن، والأكاروس، والجاسيد، والقارضة، والحفار، واللطع، والفاكس الحديث"، وتم عمل رش وقائى أول، ورش وقائى ثانى، ورش وقائى ثالث، ورش وقائي رابع، هذا العام على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة حتى يوم 31 أكتوبر، كما تم مكافحة 11321 فدان بنجر من "دودة ورقة قطن، وذبابة البنجر" على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة حتى يوم 31 أكتوبر، فضلًا عن تطهير قنوات الرى والمصارف الزراعية على مستوى محافظة كفر الشيخ "المراوى أكثر من 13.250 كيلو متر، والمصارف لأكثر من 23.000 كيلو متر" حتى يوم 31 أكتوبر، ولمدة أسبوع.
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