رئيس جامعة الأزهر يفتتح سكن الأطباء بمستشفى الزهراء الجديد

في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لكافة مؤسسات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، افتتح فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، الدكتورة نيرة مفتاح، عميدة كلية طب البنات، الدكتوره وفاء حلمى وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتوره هناء العبيسى وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث،الدكتور سيد قدح، مدير عام مستشفى الزهراء، سكن الأطباء بالمستشفى بعد تجديده وتطويره.



وأكد المحرصاوى - خلال فعاليات الافتتاح- أن الجامعة تولي اهتماما وعناية للأماكن المخصصة لسكن الأطباء والطبيبات، موضحا أن الهدف من تفقد قطاع المستشفيات للتاكد بشكل دوري ومستمر على الخدمات الطبية التى تقدمها ومدى مطابقة معايير السلامة والأمان المعمول بها، وبما يسمح للقائمين على العملية الصحية بالقيام بواجبهم ورسالتهم السامية في ضوء ما يتكبدوه من أعباء جسام وما يبذلونه من جهد بالغ لإنقاذ حياة وصحة المواطنين.



اشتمل مبنى سكن الأطباء الجديد على ١٣ غرفة مكيفة، كل غرفة تستوعب ٨ طبيبات، مجهزة وفق أحدث المواصفات والمقاييس العالمية.



وأكد رئيس الجامعة أن ذلك يأتي في إطار توجيهات ومتابعة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وحرصه الدائم على الارتقاء والنهوض بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية والوقائية التي تحرص على تقديمها جميع المستشفيات التابعة للقطاع الطبي بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.



وشدد على أن إدارة الجامعة تبذل كل جهد ممكن في إطار حرصها على توفير الإمكانات والبيئة المناسبة للقائمين على العملية الصحية داخل المستشفيات والمراكز الطبية بالجامعة وذلك في إطار رفع مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة؛ بما يضمن توفير رعاية صحية متميزة لمحدودي الدخل مجانًا، ويُسهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية التي تعمل على تخفيف آلام البسطاء وتُنهي ألامهم



جدير بالذكر أن كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة كانت من أوائل الكليات الطبية التي حصلت على الاعتماد، إضافة إلى أنها من أوائل الكليات التي حصلت على تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.