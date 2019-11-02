سيارة من الخشب بإطلالة رياضية مميزة (فيديو)

نجحت وزارة البيئة اليابانية في إنتاج سيارة مصنعة بالكامل من الأخشاب، بإطلالة مستقبلية ورياضية مميزة.



ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فيديو رسميا هو الأول لهذه السيارة الفريدة، التي أطلقت عليها الحكومة اسم طراز Nano Cellulose Vehicle.



وقال الموقع الأمريكي إن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر بها سيارة مصنعة بالكامل من الخشب، ورغم ذلك فإن الطراز الياباني Nano Cellulose Vehicle الذي صنعته وزارة البيئة اليابانية يختلف في تكنولوجيا تصنيعه المميزة التي استخدم بها ألياف النانو المتطورة.



وتابع: "هذا الطراز يزن 1 على 5 من وزن السيارات المصنعة من الحديد، في حين أن الحكومة اليابانية نجحت في جعله أقوى بـ5 مرات أكثر من السيارات التقليدية".



ولم يتم الكشف حتى الآن عن أي تفاصيل تتعلق بمحرك طراز Nano Cellulose Vehicle الياباني الخشبي، غير أن الموقع ذكر أنه من النوع الكهربائي.