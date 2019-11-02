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الثقافة

غدًا.. عرض "طقوس السمو" بقبة الغوري

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:07 ص
جريدة الدستور
آلاء حسن
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يقيم مركز إبداع قبة الغوري خلف جامع الأزهر- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية - فى الثامنة مساء غد الأحد، عرضًا جديدًا من "طقوس السمو".

العرض مستوحى من أشعار صوفية متنوعة من التراث الإسلامى والقبطى فى رحلة أسطورية أشبة بقداس صوفى، حيث تمتزج الأستورة بالواقع وتتناغم الرموز من خلال الصوفى المولوى لتؤكد تفرد وعمق الشخصية المصرية، يشارك فيه فرقة رسالة سلام، وفرقة سماع للرقص المولوي، ورؤية وإخراج الفنان انتصار عبد الفتاح.
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