تجديد حبس متهم بسرقة 50 ألف جنيه من مصنع بالسلام

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم السبت، تجديد حبس متهم بسرقة 50 ألف جنيه من داخل مصنع ملابس بمدينة السلام، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من قسم شرطة السلام بورود بلاغ من صاحب مصنع ملابس بالسلام، يفيد باكتشافه كسر خزينة المصنع ملكه وسرقة 50 ألف جنيه من داخلها ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.



انتقلت الأجهزة الأمنية وبإجراء المعاينة تبين وجود آثار عنف وتلف بالخزينة، كما تبين سلامة جميع منافذ المصنع، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "ب. ح" 27 سنة، عاطل.



على الفور تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مضيفًا أنه علم باحتفاظ المجني عليه بمبالغ مالية داخل خزينة المصنع، لذلك خطط لارتكاب الواقعة، وفي سبيل ذلك تمكن من دخول المصنع من خلال الشباك الخاص بمكتب المبلغ وكسر الخزينة باستخدام عتلة حديدية وسرقة المبلغ المالى المشار إليه وفر هاربا.



وتم بإرشاده العثور على المبلغ المالى المستولى عليه، والعتلة الحديدية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليه اتهمه بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة رقم 5966، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة للتحقيق.