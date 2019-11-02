طبيب ينصب على زملائه في العمل بمساعدة زوجته

ألقت الأجهزة الأمنية في الأقصر القبض على طبيب وزوجته لاتهامهما بالنصب وجمع مبالغ مالية كبيرة من زملائهما في العمل، بعدما أعلنا إنشاءهما مركزا طبيا.



تلقى اللواء أيمن راضي، مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد بتقديم "ج. س. ع"، 30 عامًا، طبيبة بمستشفى الأقصر العام، بلاغا يفيد بتضررها وآخرين من زميلها "م. ن"، 38 عامًا، طبيب، وزوجته "س. ع"، 30 عامًا، ربة منزل، إثر جمعهما مبالغ مالية منهم نظير عمل مركز طبي منذ عام 2017 ولم يوفيا بوعدهما، ولم يعطياهم المبالغ المالية بحجة أنهما ما زالا يسيران في إجراءات إنشاء المركز.



تحرر المحضر 9981 إداري قسم شرطة بندر الأقصر، وتم حجز الطبيب لحين الانتهاء من جمع التحريات بواسطة مباحث الأموال العامة، بينما تم إخلاء سبيل الزوجة مؤقتًا.