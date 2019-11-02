فصل التيار الكهربائي عن 4 مناطق في دمياط

أعلنت شركة كهرباء دمياط، فصل التيار الكهربائي، اليوم، عن 3 مناطق بسبب تنفيذ أعمال الصيانة الدورية، حيث تم انقطاع التيار الكهربي عن محول ميدان سرور التابع إلى مغذي المعلمين بهندسة جنوب دمياط، حيث تشهد منطقة ميدان سرور انقطاع في الكهرباء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا.



كما يتم تنفيذ أعمال صيانة بلوحة توزيع قرية الشعراء اليوم السبت أيضا، وتشهد قرية الشعراء ومحطة المياه العكرة انقطاع في التيار.



كما أعلن قطاع كهرباء دمياط، فصل التيار عن مغذيات خط حجاجة التابع لهندسة مركز فارسكور، غدا الأحد، من الثامنة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا.