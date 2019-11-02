2000 فرصة عمل فى أكتوبر

أعلنت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر برئاسة الدكتور محمد خميس شعبان، عن تخصيص، الأحد، يومًا مفتوحًا لتوظيف الشباب بالمجان فى كافة مصانع المدينة، ضمن مبادرات الجمعية للحد من البطالة وسهولة توفير فرص عمل للشباب فى مختلف المجالات.



وكشف المهندس ريمن عطالله، رئيس لجنة التوظيف بجمعية مستثمرى أكتوبر، عن توفير 2000 فرصة عمل حقيقية بكافة الامتيازات المالية والمعنوية للشباب المصرى، وتتضمن عقد عمل وتأمينات اجتماعية ومواصلات وسكنا للمغتربين وتوفير وجبات للعمال، إضافة إلى توافر حضانات لأبناء العاملات فى بعض الشركات.



وتتنوع الوظائف الشاغرة التى سيتم الإعلان عنها الأحد المقبل، ما بين عمال إنتاج بقطاعات مختلفة دون خبرات.