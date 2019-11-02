"والي" يعقد بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة الإدمان

فى إطار اهتمام الدولة فى تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات، عقد المهندس علاء والي عضو مجلس النواب ونائب كرداسة بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى وذلك لمواجهة تلك الظاهرة الخطيرة والقضاء عليها نظرًا لما تمثله من خطورة على المجتمع.



وأوضح النائب علاء والى أن هذا البروتوكول يهدف الى إجراء تحليل المخدرات والكشف عنها وتقديم العلاج السري المجاني وعمل ندوات توعية مصاحبة لحملات الكشف حول أخطار القيادة تحت تأثير المخدر بشكل خاص، وحول خطورة تعاطي وإدمان المخدرات بشكل عام إلى جانب عقد دورة للشباب بالدائرة للانضمام الي فريق علاج الادمان للمساهمة في الحد لتلك الظاهرة.



وأضاف " نائب كرداسة " أن البروتوكول يهدف أيضًا إلى تشجيع السائقين الذين يثبت إيجابية تعاطيهم أو إدمانهم للمخدرات على التقدم لتلقي المساعدة والعلاج المجاني والسري والذي يقدمه الخط الساخن (16023) لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.