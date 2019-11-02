الليلة.. "مصر النهاردة" يستعرض إطلاق القمر الجديد" طيبة 1"

يقدم برنامج مصر النهاردة علي شاشة القناة الأولى،الليلة، فقرة خاصة عن استعداد مصر لإطلاق القمر الصناعي الأول لأغراض الاتصالات "طيبة 1"، الذي يساهم فى توفير خدمات الاتصالات للقطاعين الحكومي والتجاري، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، بتطوير القطاع،



وتستعرض الفقرة اسهامات القمر الصناعي "طيبة 1" في دفع عجلة التنمية من خلال توفير بنية تحتية للاتصالات والإنترنت عريض النطاق للمناطق النائية والمنعزلة، لدعم المشروعات التنموية بهذه المناطق



كما سيعمل القمر الجديد على توفير خدمات الإنترنت والاتصالات لبعض دول حوض النيل لتحسين خدمة الاتصالات في القارة الإفريقية وتستضيف الفقرة الدكتور علاء النهري نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالامم المتحدة.



البرنامج تقديم أحمد سمير، ريهام الديب، ويذاع في العاشرة مساء علي شاشة القناة الأولى.

