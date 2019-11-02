المالية تكشف تفاصيل تطبيق قانون التعاقدات الحكومية

أصدرت وزارة المالية منشور عام رقم 14 لسنة 2019 بشأن جميع الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بوضع خطة باحتياجاتها السنوية بالتزامن مع تقديم مشروع موازنتها لوزارة المالية تتضمن العمليات المتوقع تنفيذها خلال السنة المالية المقبلة.



وأضاف الكتاب الدوري أنه في ضوء ما تبين لوزارة المالية من مراجعة خطط الاحتياجات الواردة من بعض الجهات الادارية عن العام المالي 20192020 من عدم استيفائها لبيانات نموذج خطة الاحتياجات الذي أعدته الهيئة العامة للخدمات الحكومية وبناء عليه قامت الهيئة باستبدال النموذج بنموذجين جديدين روعي فيهما الاتساق مع تبويب الموازنة.



ووجهت وزارة المالية نظر كافة الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليها عند البدء في إعداد مشروع موازنتها للسنة المالية 20212022 إلى ضرورة الالتزام بقيام ادارة التعاقدات بالجهات الإدارية بمخاطبة كافة القطاعات والوحدات لحصر احتياجاتها للعام المالي الجديد، والتأكد من الاحتياجات المطلوبة.



وأصدرت وزارة المالية قرارًا بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨، بما يُواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى تشهدها مصر، فى إطار تطوير منظومة التعاقدات الحكومية؛ باعتبارها عنصرًا مؤثرًا فى منظومة إدارة المال العام.