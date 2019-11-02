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محافظات

طالبان بالإسكندرية يبتكران نظامًا لترشيد المياه (فيديو)

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:14 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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اجتمع الطالبان "سيف ويوسف" من مدرستين مختلفتين على فكرة مشروع قومي لترشيد مياه الشرب المهدرة يوميا في المنازل والمؤسسات المختلفة.

والتقت "الدستور" بالطالبين في معرض الابتكارات لطلبة مدارس الإسكندرية، والذي أقيم بمدارس زهران شرق الإسكندرية، بحضور وكيل وزارة التعليم لتقييم الابتكارات، واختراعات الطلبة.

في البداية، قال سيف الله حسين الطالب بالصف الأول الثانوي بمدرسة العباسية الثانوية العسكرية بالإسكندرية، إن فكرة المشروع هو توفير المياه المستخدمة في صندوق الطرد (الكومبنيشن)، واستخدامها في أشياء مهمة، وهي تصل إلى 30 لترا في المرة الواحدة، ويتم تعويضها بمياه أخرى مستخدمة من قبل.

وأضاف أن أهمية المشروع تظهر في المدارس والمؤسسات، والمستشفيات، للاستفادة من المياه المهدرة، وتوصيلها إلى صناديق الطرد بديلًا عن المياه النظيفة، لافتا إلى أنه يمكن إعادة استخدام مياه الأحواض والغسيل، والاستحمام، بديلًا عن المياه النظيفة في صندوق الطرد، لأنه لا يحتاج إلى مياه نقية 100%.

وتابع أن المشروع يعتمد على تخزين المياه المستخدمة من قبل في خزانات بداخلها فلاتر لتنقية المياه، قبل استخدامها مرة أخرى في صندوق الطرد، وكل ذلك يعمل بدائرة إلكترونية دون تدخل بشري.

وأضاف يوسف أحمد معوض الطالب بالصف الأول الثانوي بالمدرسة الثانوية للتعليم والتدريب المزدوج، أن الدائرة الإلكترونية المستخدمة في المشروع تكلفتها 15 جنيها فقط، وتم استخدامها لترشيد الكهرباء، وحماية الموتور من التلف.

وتابع أن فكرة عمل الدائرة يتم توصيل، صرف أحواض الشرب، والوضوء والغسيل إلى الخزان الأساسي (الأرضي)، الموجود حساسات لحماية موتور رفع المياه من التلف، عند امتلاء الخزان الأساسي، يتم تشغيل موتور رفع المياه آليًا، بدون أي تدخل للإنسان، إلى الخزان الذي يوجد به حساس للمنسوب المنخفض، وآخر للمنسوب العالي.

وأوضح أنه عندما تصل المياه في الخزان العلوي إلى حساس المنسوب العالي، يتم إيقاف الدائرة الكهربائية أوتوماتيكيًا، ويتوقف الموتور عن رفع المياه في الخزان العلوى لحماية المنشآت، والاستفادة من المياه.
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