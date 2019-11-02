روسيا تتجاوز سقف "أوبك بلس" رغم خفض إنتاج النفط

كشف تقرير إخباري اليوم السبت، أن متوسط الإنتاج اليومي من النفط في روسيا خلال شهر أكتوبر الماضي تجاوز سقف الإنتاج الذي حدده تحالف "أوبك بلس"، رغم خفض معدلات الإنتاج خلال الشهر.



وهذه الفجوة بين السقف المحدد للإنتاج وحجم الإنتاج الفعلي هي الأقل منذ حادث تلوث خام نفط خط دروجبا.



وبحسب بيانات أولية لوزارة الطاقة الروسية، أوردتها وكالة أنباء "بلومبرج"، بلغ إنتاج البلاد من النفط والغاز المكثف خلال أكتوبر 49ر47 مليون طن، أي 229ر11 مليون برميل نفط يوميا فى المتوسط، مقابل 25ر11 مليون برميل في سبتمبر السابق عليه.



وبذلك تكون روسيا تجاوزت سقف الإنتاج اليومي لـ "أوبك بلس" بنحو 000ر39 برميل يوميا الشهر الماضي.



وكان وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك قال منتصف الشهر الماضي إن بلاده ستلتزم باتفاق "أوبك بلس" خلال أكتوبر عقب عدم الالتزام به في سبتمبر.



ويضم تحالف "أوبك بلس" الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين الرئيسيين من خارج المنظمة، وروسيا في الصدارة.