إيران: أمريكا غير قادرة على تنفيذ مبادرات دبلوماسية

قال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم السبت، إن تكرار العقوبات الأمريكية ضد بلاده لن يحقق أهدافها، مشيرًا إلى أن ذلك يعد دليلا على الضعف وعدم الكفاءة الدبلوماسية.



وأضاف: "للأسف، الجهاز الدبلوماسي الأمريكي غير قادر على تنفيذ مبادرات دبلوماسية ومعقولة، ويعتمد فقط على القوة والإرهاب الاقتصادي"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).



وقال موسوي إن على الولايات المتحدة الكف عن الانغماس في أوهامها والعودة إلى الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي، بدلًا من العقوبات والفوضى المتكررة التي من المؤكد أنها لن تحقق أهدافها.



وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعلنت أمس الجمعة تمديد عقوبات على قطاع البناء الإيراني.



وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران شملت قائد الثورة الإٍسلامية علي خامنئي ووزير الخارجية محمد جواد ظريف وعشرات الأشخاص الآخرين وجهات أخرى تابعة للحرس الثوري الذي أدرجته على قائمة الإرهاب.