إصابة 100 متظاهر عراقي أمام بوابة ميناء أم قصر بالبصرة

أفاد موقع سكاي نيوز عن إصابة 100 متظاهر عراقي خلال قيام قوات الأمن بتفريق اعتصام للمحتجين أمام بوابة ميناء أم قصر بالبصرة، منذ قليل.



جاء ذلك بعد تجدد المظاهرات في ميناء أم قصر بالبصرة جنوب العراق وإصابة 10 أشخاص بسبب استخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع، صباح اليوم السبت.



يشار إلى أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أعلنت أن امرأة لقيت حتفها إثر إصابتها بعبوة غاز في رأسها، موضحة أن 155 شخصا على الأقل أصيبوا، أمس الجمعة، من جراء استخدام قوات الأمن العراقية الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضد المحتجين في ساحة التحرير في العاصمة بغداد.



وتواصلت الاحتجاجات التي انطلقت منذ بداية أكتوبر الماضي، في بغداد ومدن متفرقة وسط وجنوبي البلاد، رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي خلفت أكثر من 250 قتيلا.



واحتشد عشرات الآلاف من العراقيين وسط بغداد، الجمعة، في أكبر مظاهرات احتجاج ضد الحكومة منذ سقوط الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وطالبوا باجتثاث النخبة السياسية.