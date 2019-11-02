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سياسي

تحيا مصر: "نور حياة" تكشف على 70 ألف مواطن في 15 محافظة

السبت 02/نوفمبر/2019 - 09:42 ص
جريدة الدستور
محمد الشريف
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تواصل القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية "نور حياة" إجراء الكشف الطبي عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة والتي تشمل ١٥ محافظة هي السويس والإسماعيلية والشرقية والدقهلية والغربية والقليوبية والمنوفية والفيوم والمنيا وبني سويف والجيزة ودمياط وبورسعيد والبحر الأحمر وكفر الشيخ.

وأجرت المبادرة الرئاسية الكشف الطبي على نحو ٧٠ ألف مواطن من الفئات الأولى بالرعاية، وتم إجراء ٧ آلاف عملية للمياه البيضاء حتى الآن.

وقال المدير المالي والإداري والقائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن الصندوق ينفذ المبادرة الرئاسية نور حياة بالتعاون مع القوات المسلحة متمثلة في إدارة الخدمات الطبية، ووزارة الداخلية، وبالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والصحة ومنظمة الصحة العالمية، فضلا عن مشاركة عددا من منظمات المجتمع المدني منها: الأورمان، وبنك الشفاء، وصناع الخير، والجمعية الشرعية وجمعية رسالة ومؤسسة راعي مصر.

وأضاف أن المبادرة تستهدف إجراء المسح الطبى على مليوني مواطن من الفئات الأولى بالرعاية وإجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء وتوفير نصف مليون نظارة طبية مجانا، خلال ٣ سنوات فضلا عن إجراء الكشف الطبى لنحو 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الإبتدائية في المدارس الحكومية وتوفير مليون نظارة طبية للتلاميذ المكتشف إصابتهم بضعف الإبصار خلال الكشف الطبي.

وأوضح عبد الفتاح أن القافلة الواحدة تستقبل على مدار يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع نحو ألف مواطن لإجراء الكشف الطبي وتسليم العلاج والنظارات للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مجانا من داخل القافلة، فضلا عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلا جراحيا إلى المستشفيات التابعة للقوات المسلحة بكل محافظة حيث تجرى نحو 350 عملية أسبوعيا من خلال ٧ مستشفيات مشاركة في المبادرة حتى الآن على مدار اليومين.

وأطلق صندوق تحيا مصر قوافل نور حياة في محافظة كفر الشيخ أول أمس الخميس ليصبح إجمالي عدد المحافظات التي تعمل المبادرة ١٥ محافظة واستقبلت ٧٠٠ مواطن علي مدار يومين وتم تحويل 292 مواطنا لمستشفى كفر الشيخ العسكري لإجراء العمليات الجراحية فضلا عن عمل ٢٩٣ نظارة طبية للحالات المكتشف لديها مسببات ضعف وفقدان الإبصار.

يذكر أن الصندوق قام بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات في مبادرة نور حياة رقم 037037- مبادرة نور حياة، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118.
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