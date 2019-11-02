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الدولار يتراجع عالميا لليوم الخامس على التوالي
السبت 02/نوفمبر/2019 - 09:32 ص
وكالاتطباعة
تواصل العملة الأمريكية تراجعها لليوم الخامس على التوالي في ظل مؤشرات متباينة من البيانات الاقتصادية الأمريكية.
وتراجع مؤشر وكالة أنباء "بلومبرج" لقيمة الدولار بنسبة 0.1%، في أعقاب صدور بيانات قطاع التصنيع الأميركي يوم أمس الجمعة، في حين تراجع المؤشر بنسبة 0.4% خلال أسبوع التداول المنتهي اليوم ليسجل المؤشر تراجعًا خلال 4 أسابيع من بين أخر 5 أسابيع.
وبلغ إجمالي تراجع المؤشر خلال الشهر الماضي 1.9% مقارنة بمستواه في ختام الشهر السابق.
وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو القطاع.
وتراجع مؤشر وكالة أنباء "بلومبرج" لقيمة الدولار بنسبة 0.1%، في أعقاب صدور بيانات قطاع التصنيع الأميركي يوم أمس الجمعة، في حين تراجع المؤشر بنسبة 0.4% خلال أسبوع التداول المنتهي اليوم ليسجل المؤشر تراجعًا خلال 4 أسابيع من بين أخر 5 أسابيع.
وبلغ إجمالي تراجع المؤشر خلال الشهر الماضي 1.9% مقارنة بمستواه في ختام الشهر السابق.
وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو القطاع.