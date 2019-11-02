الدولار يتراجع عالميا لليوم الخامس على التوالي

تواصل العملة الأمريكية تراجعها لليوم الخامس على التوالي في ظل مؤشرات متباينة من البيانات الاقتصادية الأمريكية.



وتراجع مؤشر وكالة أنباء "​بلومبرج​" لقيمة الدولار بنسبة 0.1%، في أعقاب صدور بيانات قطاع التصنيع الأميركي يوم أمس الجمعة، في حين تراجع المؤشر بنسبة 0.4% خلال أسبوع التداول المنتهي اليوم ليسجل المؤشر تراجعًا خلال 4 أسابيع من بين أخر 5 أسابيع.



وبلغ إجمالي تراجع المؤشر خلال الشهر الماضي 1.9% مقارنة بمستواه في ختام الشهر السابق.



وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو القطاع.