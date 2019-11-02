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أوتو

منافسة "BMW-X6" تغزو أسواق العالم (فيديو)

السبت 02/نوفمبر/2019 - 09:30 ص
سيارة F7x
سيارة F7x
وكالات
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حققت شركة Haval الصينية نجاحا ملفتا بعد إطلاقها لسيارة F7x التي وصفها الكثيرون بأنها المنافس الصيني لسيارات X6 الشهيرة من بي إم دبليو.

ومن أكثر ما يلفت النظر في هذه السيارات هو هيكلها المميز الذي يشبه بتصميمه نوعا ما تصميم سيارات BMW-X6، والذي تزين بمصابيح LED أمامية ومصابيح ضباب فريدة الشكل، ولها شبكان أماميان وعجلات كبيرة بأقراص من الكروم.

ولم يغب التميز عن قمرة هذه المركبة أيضا، أذ أتت بواجهة قيادة متطورة فيها شاشة كبيرة تعمل باللمس، ومقاعد جلدية مريحة يمكن التحكم بوضعيتها ودرجة حرارتها عبر أنظمة كهربائية.

وحصلت السيارة على حساسات لقياس المسافات وحساسات للضوء الخارجي وحساسات للمطر، وكاميرات ترصد محيطها بالكامل، ونظام دفع رباعي، ونظام لمنع انزلاقها على المنحدرات والمنعطفات.

وتأتي F7x بعدة نماذج، نموذج مزود بمحرك 1.5 ليتر بعزم 170 حصانا، ونموذج مزود بمحرك 2.0 ليتر بعزم 224 حصانا، ونموذج بمحرك توربيني بعزم 190 حصانا، تعمل جميعها مع علب سرعة ميكانيكية بـ 7 مراحل، ونظامي دفع أمامي ورباعي، أما سعرها فيتراوح في الأسواق العالمية ما بين 18 و20 ألف دولار.
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