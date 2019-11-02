صحف السودان تهتم بإعلان المشاركة في اجتماع "سد النهضة" بواشنطن

اهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم السبت، بإعلان الخرطوم مشاركتها في اجتماع يعقد في واشنطن الأربعاء، لمناقشة قضية "سد النهضة" الإثيوبي.



وقالت صحيفة "المجهر السياسي" إن وزيري الري والموارد المائية بالسودان ياسر عباس، والخارجية أسماء عبدالله، سيتوجهان الثلاثاء المقبل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في الاجتماع الثلاثي، الذي دعته إليه واشنطن في 6 نوفمبر الجاري، لبحث ملف "سد النهضة" الإثيوبي.



من جانبها، قالت صحيفة "السوداني" إن الخرطوم وافقت على الدعوة الأمريكية للاجتماع الثلاثي يوم الأربعاء القادم، الذي يضم إلى جانب وزارة الخزانة الأمريكية، وزراء الخارجية والمياه في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، في حضور البنك الدولي.



وأبرزت صحيفة "الانتباهة" تلك المشاركة، متوقعة أن تلتقي وزيرة خارجية السودان، مسئولين في الإدارة الأمريكية، لمناقشة القضايا الثنائية، لاسيما رفع اسم السودان من لائحة الإرهاب.



في غضون ذلك، اهتمت صحيفة "الرأي العام" بزيارة وفد من جمهورية جنوب السودان، برئاسة توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية، الخرطوم، لافتة إلى أن الوفد يحمل رسالة خطية من رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت الى رئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تتعلق بملف السلام وتنفيذ اتفاقية السلام في جنوب السودان الموقعة فى الخرطوم بين الأطراف الجنوبية في وقت سابق.



ونقلت صحيفة "أخبار اليوم" عن الدكتور ضيو مضوك وزير الكهرباء فى جنوب السودان وعضو الوفد، قوله إن دور السودان في تنفيذ هذا الاتفاق محوري باعتباره ضامنا له، مشيرا إلى أن الوفد سيجري مشاورات مع القيادة السودانية بالخرطوم تتركز حول ضمان تنفيذ اتفاق السلام بين الأطراف في جنوب السودان.