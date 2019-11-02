بسبب إصابته.. محمد صلاح "وحيدا" في ليفربول

لم يتدرب نجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح مع زملائه في الفريق طوال الأسبوع، بسبب الإصابة التي تعرض لها في الكاحل أثناء مباراة فريقه أمام ليستر سيتي قبل نحو شهر.



ورغم الإصابة، فإنه من المرجح أن يلعب النجم المصري محمد صلاح في المواجهة بين ليفربول وأستون فيلا على ملعب الأخير، السبت.



ووفقا للتقارير الصحفية الإنجليزية، فإن صلاح يحتاج إلى "تصريف السوائل" الناجمة عن الإصابة في الكاحل، التي أصيب بها بعد اصطدام لاعب ليستر سيتي حمزة شودري به، واضطرته إلى عدم إكمال تلك المباراة، كما اضطر إلى الخروج من المباراة أمام فريق توتنهام هوتسبر الأسبوع الماضي.



ووفقا لصحيفة ديلي ميل الإنجليزية، فقد تدرب صلاح بشكل فردي طوال الأسبوع، حيث وضع الطاقم الطبي والمدربون في ليفربول برنامجا خاصا له للتدريب في محاولة لمساعدته على التعافي في أسرع وقت ممكن.



وقال المدرب الألماني لفريق ليفربول يورغن كلوب، الجمعة، إن صلاح "يجب أن يكون على ما يرام"، مشيرا إلى أنه كان عليه أن يتدرب بشكل فردي.



وأضاف كلوب: "أعتقد أن الأمر مزعج حقا، بالنسبة له وليس لي، وذلك لحقيقة أن الإصابة دائما ما تتسبب بتكون بعض السوائل، وعليه أن يتعامل معها، فنحن نخرجها لكنها تعود، وأشياء من هذا القبيل".



وشدد كلوب على أن هذه الإصابة "ليست إصابة حقيقية بهذا المعنى"، مشيرا إلى أنه سمع ذلك من الأوساط الطبية، ولذلك "يجب أن يكون على ما يرام".



ومع ذلك يبدو أنه سيتم تحديد مستوى مشاركة صلاح ضد أستون فيلا السبت، حيث يتطلع ليفربول للحفاظ على صدارة بفارق 6 نقاط عن بطل الدوري في الموسمين الماضيين مانشستر سيتي.