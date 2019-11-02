غدًا.. "المركزي" يطرح أذون خزانة بـ 19 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، غدا الأحد، أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 19 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 9.250 مليار جنيه لأجل 91 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 9.7 مليار لأجل 266 يوما.



وتستدين الحكومة بغرض سد عجز الموازنة العامة، وتدبير النفقات من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.



وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.



وتعلن وزارة المالية والبنك المركزي نتائج الطرح ونسبة التغطية والعائد على السندات بعد نجاح العطاء نهاية اليوم.